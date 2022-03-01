قبل ديربي الغضب.. 6 أساطير ارتدت قميص قطبي ميلان

المصدر: البيان

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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، المباراة الهامة بين قطبي إيطاليا أي سي ميلان وإنتر ميلان أو كما يطلق عليها ديربي الغضب بذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، حيث ستنطلق المباراة في منتصف الليل اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على ملعب سان سيرو.

ويعتبر ديربي ميلان مُصنف من أفضل 10 ديربيات في تاريخ كرة القدم، نظراً لعدد المشاهدات الكبيرة التي يحققها من كافة بلدان العالم، وعلى مدار تاريخ الديربي مثل العديد من اللاعبين قطبي ميلان، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

جوزيبي مياتزا

البداية جاءت مع جوزيبي مياتزا وهو لاعب منتخب إيطاليا في ثلاثينيات القرن الماضي وتوج مرتين ببطولة كأس العالم عامي 1934 و1938، ويعتبر أول النجوم التي ارتدت قميص قطبي ميلان، إذ لعب مع الإنتر 348 مباراة أحرز خلالهم 240 هدفاً بين عامي 1927 و1940، ولعب لميلان عامين من 1940 إلى 1942، خاض خلالهم 37 مباراة وسجل 9 أهداف، ثم عاد إلى نفس النادي في عام 1946 ولعب 17 مباراة أحرز خلالهم هدفين فقط، وحصد مع إنتر 3 ألقاب دوري محلي ولقب كأس إيطاليا، وفاز 3 مرات بلقب هداف الدوري.

روبرتو باجيو

يعتبر روبرتو باجيو أحد أساطير الكرة الإيطالية خلال فترة التسعينيات، لعب لصفوف ميلان في الفترة من 1995 إلى 1997، وخاض معه 51 لقاء سجل خلالهم 12 هدفاً، بينما لعب مع إنتر في الفترة من 1998 إلى 2000، حيث شارك في 41 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف.

البرازيلي رونالدو نازاريو "الظاهرة"

رونالدو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية انضم إلى إنتر ميلان عام 1997 قادماً من برشلونة الإسباني ولعب مع النادي الإيطالي حتى عام 2002، شارك في 68 لقاء وسجل خلالهم 49 هدفاً، وبعد رحلة مع إنتر وبرشلونة وريال مدريد انضم رونالدو لميلان عام 2006 قادماً من الميرنجي، وخاض مع الفريق 20 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.

كلارنس سيدورف

يعتبر الهولندي كلارنس سيدورف أحد أبرز النجوم الذين مثلوا قطبي ميلان، حيث لعب مع إنتر من 2000 إلى 2002، وشارك في 64 لقاء وسجل 8 أهداف، بينما لعب مع ميلان من عام 2002 حتى عام 2012، خاض خلالهم 300 لقاء وسجل 47 هدفاً.

ماريو بالوتيلي

لعب بالوتيلي مع إنتر في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، وخاض معه 86 لقاء سجل خلالهم 28 هدفاً، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 3 مرات والكأس مرة والسوبر الإيطالي مرة ودوري أبطال أوروبا مرة، ثم انضم لميلان عام 2013 واستمر معه حتى 2016، وخاض معه 63 لقاء، سجل خلالهم 27 هدفاً.

زلاتان إبراهيموفيتش

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مثل إنتر خلال الفترة من 2006 إلى 2009، في 88 مباراة سجل خلالهم 57 هدفاً، ثم انضم إلى ميلان في 2010 حتى 2012 وشارك في 61 لقاء سجل خلالهم 42 هدفاً، ثم عاد إلى ميلان في عام 2020، ولعب حتى الآن معه هذا الموسم 19 لقاء سجل خلالهم 8 أهداف، وتوج إبراهيموفيتش مع إنتر بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس إيطاليا، بينما حصل مع ميلان على الدوري والسوبر الإيطالي.

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