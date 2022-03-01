مواعيد مباريات ليفربول في شهر مارس

المصدر: البيان

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض ست مباريات هامة خلال شهر مارس الجاري، يبدأها بمواجهة نوريتش سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لحصد كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم وكذلك الدوري الذي يشهد تواجده في الوصافة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وذلك بعد نجاحه في التتويج بكأس الرابطة، عقب الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

جدول مباريات ليفربول في شهر مارس 2022

ليفربول × نوريتش سيتي

الجولة 5 من كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 3 مارس 2022

الساعة 12:15 ص بتوقيت الإمارات

ملعب أنفيلد

ليفربول × وست هام يونايتد

الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 5 مارس 2022

الساعة 09:30 م بتوقيت الإمارات

ملعب أنفيلد

ليفربول × إنتر ميلان

إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 8 مارس 2022

الساعة 12:00 ص بتوقيت الإمارات

ملعب أنفيلد

ليفربول × برايتون

الجولة 29 من الدوري الإنجليزي

السبت 12 مارس 2022

الساعة 04:30 م بتوقيت الإمارات

ملعب فالمر

ليفربول × أرسنال

مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري الإنجليزي

الخميس 17 مارس 2022

الساعة 12:15 ص بتوقيت الإمارات

ملعب الإمارات

ليفربول × مانشستر يونايتد

الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

الأحد 20 مارس 2022

الساعة 08:30 م بتوقيت الإمارات

ملعب أنفيل

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