سيتي يحافظ على صدارته لأندية العالم في القيمة السوقية للاعبين

المصدر: وام

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حافظ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على صدارته لأندية العالم كأعلى ناد من حيث القيمة السوقية للاعبيه بنهاية شهر فبراير، بما قيمته 991.30 مليون يورو، متفوقاً على باقي أندية العالم ،وأيضا الأندية الإنجليزية التي شغلت 4 مراكز ضمن أعلى 6 أندية في العالم من حيث القيمة السوقية.

فعلاوة على صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم " البرمييرليج"، بعد مرور 27 جولة منه، واحتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، وضع الفريق قدماً في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً كبيراً خارج أرضه على فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الـ16 بخماسية نظيفة، من شأنها أن تسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر له 10 مارس الجاري على ملعب "الاتحاد"، وفي نفس الوقت سيلتقي الفريق مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق بيتربورو يونايتد من أندية المستوى الثاني في إنجلترا "تشامبيونشيب" ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا الإثناء، اصدر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييمات وإحصائيات اللاعبين والأندية، تقريره عن أعلى الأندية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بنهاية فبراير 2022، حيث جاء مانشستر سيتي في الصدارة بإجمالي 991.30 مليون يورو، متفوقاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حل ثانياً بإجمالي 909.55 مليون يورو، وجاء بعدهما ليفربول الإنجليزي الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 889 مليون يورو، بعد فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد الماضي على حساب تشيلسي الذي تراجع بفارق طفيف وحل رابعاً بإجمالي قيمة سوقية بلغت 883 مليون يورو.

وفي المركز الخامس ارتفعت القيمة السوقية لفريق بايرن ميونيخ الألماني إلى 817.75 مليون يورو ، متفوقاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي جاء سادساً بإجمالي 790.25 مليون يورو .

وارتفعت القيمة السوقية للثلاثي الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة واتليتكو مدريد، في هذا الشهر، وحجزوا لأنفسهم ثلاثة مراكز متتالية، حيث جاء ريال مدريد الإسباني في المركز السابع بإجمالي 780 مليون يورو، متفوقاً بفارق ليس بالقليل على غريمه برشلونة الذي حل ثامناً بإجمالي 652 مليون يورو ، بينما جاء اتليتكو مدريد تاسعاً بإجمالي 646.5 مليون يورو ، وفي المركز العاشر جاء توتنهام الإنجليزي بقيمة سوقية بلغت 580.25 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي يعد أول فريق كرة قدم في العالم تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو، وهو ما كان قد وصل إليه في أغسطس الماضي 2021 حيث وصلت قيمته السوقية وقتها إلى 1.6 مليار يورو.



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