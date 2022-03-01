حلمه الانتقال للميرنجي.. ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله لريال مدريد

المصدر: البيان

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يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بات قريباً من الرحيل عن صفوف البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وعلق النجم البولندي على حديث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الذي قال فيه إن النادي الألماني بصدد تقديم عرض لتجديد عقده، وهو ما نفاه اللاعب وأكد أنها المرة الاولى التي يسمع فيها هذه التصريحات، مشيراً على أنه ينصب تركيزه داخل الملعب فقط خلال الفترة الحالية.



وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن ليفاندوفسكي أرسل إشارة جديدة لريال مدريد من أجل التعاقد معه، بعدما أعلن اللاعب بشكل صريح احتمالية رحيله عن بايرن ميونخ.



وقالت الصحيفة أن نية ليفاندوفسكي الأولى هي عدم التجديد مع بايرن ميونخ والبحث عن تحديات جديدة، مشيرة إلى أنه يستعجل التوقيع لريال مدريد وأخبر وكيله بذلك، لاسيما أن حلم اللاعب يتمثل في الانتقال إلى صفوف الميرنجي، وارتداء قميصه قبل ختام مسيرته الكروية.



وكان ليفاندوفسكي هدد بمغادرة بايرن ميونخ الصيف الماضي، لكنه واجه معارضة من مسؤولي النادي الألماني.



الجدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وفي حال عدم تجديد تعاقده مع الفريق الألماني فإن الأقرب للمهاجم البولندي هو الرحيل في الصيف المقبل.

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