ميسي يحسم موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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ظهرت العديد من التكهنات خلال الآونة الأخيرة حول رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذلك على خلفية الانتقادات التي يتعرض لها النجم الأرجنتيني.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه على الرغم من الهجوم الذي يتعرض له ميسي حالياً بسبب عدم تقديمه الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان، إلا أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف العملاق الباريسي.

وأكدت الصحيفة أن ميسي يرغب في الوفاء بعقده مع باريس سان جيرمان حتى انتهائه في صيف 2023، مشيرة إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يفكر في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الهجوم الذي تعرض له ميسي من قبل الصحافة الفرنسية، دفع اللاعب للحديث مع مسؤولي النادي مبدياً استيائه بسبب الانتقادات التي يتعرض لها بشكل دائم من جانب الإعلام الفرنسي

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