ديربي ميلانو ومواجهتان قويتان بكأس الخليج العربي.. تعرف على موعد مباريات اليوم

المصدر: البيان

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يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس عدد من المواجهات الهامة على المستوى الأوروبي والعربي، يأتي على رأس هذه المواجهات ديربي ميلانو الذي سيجمع بين إي سي ميلان وإنتر ميلان، في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وتقام أيضاً بعض المواجهات بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة واحدة بالدوري الإنجليزي، ومواجهتين قويتين بكأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والوحدة، والجزيرة والعين.

مباريات كأس إيطاليا

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على ملعب سان سيرو.

مباريات كأس الخليج العربي

يجمع اللقاء الأول شباب الأهلي مع الوحدة الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب آل راشد، بينما سيكون اللقاء الثاني بين الجزيرة والعين الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة بيتربوره يونايتد ومانشستر سيتي الساعة 11:15 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب ويستون هومز، بينما تقام مباراة كريستال بالاس وستوك سيتي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب سلهارست بارك، أما المباراة الثالثة ستكون بين ميدلسبره وتوتنهام الساعة 11:55 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب ريفرسايد.

مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة واحدة بين بيرنلي وليستر سيتي، الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب تورف مور.

مباريات كأس فرنسا

سيقام لقاء وحيد بكأس فرنسا اليوم بين نيس وفيرسايلس، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويستضيفه ملعب أليانز ريفييرا.

مباريات الدوري المصري

تقام ثلاث مواجهات بالدوري المصري سيكون أولهم مباراة الجونة والبنك الأهلي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب الجونة، ويجمع اللقاء الثاني بين مصر المقاصة والإسماعيلي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات على ستاد الكلية الحربية، أما اللقاء الثالث سيكون بين فاركو والأهلي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ستاد الإسكندرية.

مباريات الدوري المغربي

تقام اليوم مباراتين بالدوري المغربي، ستكون الأولى بين يوسفية برشيد والوداد الساعة 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات على الملعب البلدي ببرشيد، بينما سيكون اللقاء الثاني بين الرجاء واتحاد طنجة في نفس التوقيت على ملعب محمد الخامس.

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