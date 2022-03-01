تأهل لايبزيغ إلى ربع نهائي "يوروباليغ" بعد استبعاد سبارتاك موسكو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لوكالة فرانس برس أمس الاثنين، أن نادي لايبزيغ الألماني بلغ رسمياً الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد استبعاد سبارتاك موسكو الروسي في إطار العقوبات التي طالت روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في لأوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي "لن تقام مباراتا لايبزيغ وسبارتاك (ذهابا وايابا) وبالتالي تأهل لايبزيغ إلى ربع النهائي".

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي أعلنا في بيان مشترك مساء أمس الاثنين استبعاد جميع المنتخبات والأندية الروسية عن جميع المسابقات الدولية "حتى اشعار آخر".

وكان يتعين على النادي الروسي مواجهة لايبزيغ في 10 و17 من الشهر المقبل في ثمن النهائي، علما بان سبارتاك هو الممثل الوحيد الباقي لروسيا في المسابقات الأوروبية.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد الدولي، بعد طلب من وكالة "فرانس برس"، ما اذا كان المنتخب البولندي تأهل تلقائيا بدوره الى نهائي ملحق مونديال قطر 2022 علما بأنه كان يتعين عليه مواجهة روسيا في 24 مارس المقبل في موسكو والفائز منهما يلتقي السويد أو تشيكيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز