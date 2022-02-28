روسيا تندد بقرارات فيفا وويفا "التمييزية"

المصدر: أ ف ب

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انتقدت روسيا الاثنين قرارات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) لكرة القدم باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ"التمييزية"، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية تدخلها في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان إن القرارات "ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".



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