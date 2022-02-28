ويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين، فضّ شراكته "بمفعول فوري" مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012

وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام متخصصة، وكانت تغطّي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها ويفا، إضافة إلى كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.

وقال ويفا في بيانه إن "القرار بمفعول فوري" لإنهاء الشراكة التي كان يفترض أن تمتد حتى العام 2024.

كما استبعد الاتحاد الأوروبي، على غرار نظيره الدولي (فيفا)، المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها من مسابقته "حتى إشعار آخر".

وبالتالي، لن يتمكن منتخب السيدات الروسيات من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.

واستُبعد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



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