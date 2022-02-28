"يويفا" يدرس استبعاد سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي

المصدر: BILD

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يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخاذ قرارا باستبعاد فريق سبارتاك موسكو من مسابقة الدوري الأوروبي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لاستبعاد فريق سبارتاك من مسابقة اليوروباليج الموسم الجاري، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقرر أن يواجه سبارتاك موسكو نظيره لايبزيج الألماني يوم 10 و17 مارس المقبل في لقائي الذهاب والعودة من دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، ولكن في حال اتخاذ "يويفا" قرارا باستبعاد الفريق الروسي، سيتأهل وقتها الفريق الألماني مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي حال اتخاذه القرار بشكل رسمي سيتم الإعلان عنه في بيان يوضح بعض الأمور الخاصة والمتعلقة بالأندية الروسية والمنتخب الروسي المشارك في الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة للمونديال، بعد رفض بولندا والسويد والتشيك مواجهته.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم أعلن في وقت سابق، عن رفض منتخب بلاده مواجهة روسيا في مباراة نصف نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بسبب الأحداث الجارية حالياً بين روسيا وأوكرانيا.

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