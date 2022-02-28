بنزيما في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد، الذي لا يجد منافسة حقيقية من أي لاعب آخر في الوقت الحالي.

ويأتي في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني راؤول دي توماس لاعب إسبانيول برصيد 13 هدفاً، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والتركي إنيس أونال لاعب خيتافي بنفس الرصيد.

- جدول هدافي الدوري الإسباني كاملاً:

كريم بنزيما - ريال مدريد 19

راؤول دي توماس - إسبانيول 13

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 13

إنيس أونال - خيتافي 13

خوسيلو - ديبورتيفو ألافيس 12

خوانمي - ريال بيتيس 12

أنخيل كوريا - أتلتيكو مدريد 11

ياجو آسباس - سيلتا فيجو 11

لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 9

جونسالو جيديش – فالنسيا 9

ممفيس ديباي - برشلونة 9

جيرارد مورينو – فياريال 8

ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 8

أرناوت دانجوما – فياريال 8

كارلوس سولير – فالنسيا 8

رافا مير – إشبيلية 8

وسجل بنزيما 19 هدفًا مع ريال مدريد هذا الموسم في 23 مباراة خاضها بالدوري الإسباني، ونجح في صناعة 9 أهداف أخرى لزملائه بالمرينغي.

جاء الـ 19 هدفاً لبنزيما خلال 1890 دقيقة خاضها اللاعب الفرنسي بالدوري الإسباني، بما يعادل هدف كل 99 دقيقة.

وحرمت الإصابة بنزيما من خوض ثلاث مواجهات مع ريال مدريد هذا الموسم في بطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني، ستختتم اليوم بمواجهة غرناطة وقادش التي ستقام في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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