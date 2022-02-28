مواعيد مباريات اليوم.. ثلاث مواجهات بالدوريات الأوروبية ومواجهتان بالدوري المصري

المصدر: البيان

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يشهد اليوم الإثنين 28 فبراير عدد من المواجهات سواء على المستوى الأوروبي أو العربي، حيث ستقام مباراة بالدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري التركي، بينما ستلعب مباراتين بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة بين غرناطة وقادش في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، ويستضيفها ملعب نويفا لوس كارمينيس.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مواجهة وحيدة بين أتالانتا وسامبدرويا الساعة 11:50 بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي، ويستضيفها ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة قاسم باشا وفنربخشة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة 27 من منافسات الدوري التركي، ويستضيفها ملعب رجب طيب أردوغان.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري المصري، حيث سيلتقي الشرقية للدخان مع سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات على إستاد بتروسبورت، بينما سيتقابل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على ستاد برج العرب

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