شاهد.. مدحت عبد الهادي يعتدي على حامل الكرات ومرتضى منصور يقرر استبعاده

المصدر: البيان

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اعتدى مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على حامل الكرات خلال المباراة التي أقيمت أمام الوداد على ملعب ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتوقفت المباراة لدقائق بسبب بعض المناوشات بين لاعبي الزمالك والوداد المغربي وبدأت المناوشات بتعدي مدحت عبد الهادي على حامل الكرات قبل ان تظهر مناوشات بين اللاعبين وقام التونسي صادق السالمي حكم المباراة بطرد مدحت عبد الهادي بعدما أشهر له البطاقة الحمراء.

وفي نفس السياق قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق.

وفي نفس الوقت قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي .

وتعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المركب الرياضي " محمد الخامس" في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد الوداد إلى 6 نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

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