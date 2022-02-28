أول تعليق لمحمد صلاح بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: البيان

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نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح صورة على حسابه في إنستغرام، وهو يحمل كأس الرابطة بالإضافة إلى صورة أخرى من احتفاله مع زملائه في ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وعلق على الصورتين قائلا: "واحد آخر"، في إشارة إلى تتويجه بلقب جديد مع ليفربول.

واحتفل صلاح، يوم أمس بتتويجه مع فريقه ليفربول بقلب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي.

وحقق نادي ليفربول اللقب، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وهذا اللقب هو الخامس للنجم المصري مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

وسبق لصلاح أن حصد مع ليفربول ألقاب دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، والسوبر الأوروبي عام 2020، وكأس العالم للأندية عام 2019.

ويملك النجم المصري، فرصة التتويج بثلاثة ألقاب أخرى مع ليفربول هذا الموسم، إذ مازال فريق المدرب يورغن كلوب ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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