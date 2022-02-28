برشلونة يواصل انتفاضته برباعية في مرمى بلباو بالدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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واصل برشلونة انتفاضته واستعاد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / صفر على ضيفه أتلتيك بلباو، مساء أمس الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الخامس، والذي يتساوى معه في نفس الرصيد.

وفي المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما أضاف الفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي لوك دي يونج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و90 على التوالي.

واختتم الهولندي ممفيس ديباي مهرجان الأهداف الكتالونية، بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، واصل برشلونة إبداعه في مبارياته الأخيرة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث أحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط في آخر 3 لقاءات للفريق في جميع البطولات.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب برشلونة، ولكن دون خطورة على مرمى بلباو، قبل أن تشهد الدقيقة 18 أول فرصة لأصحاب الأرض حينما مر فيران توريس بشكل رائع من يسار منطقة الجزاء ليرسل كرة أرضية إلى بابلو مارتن جافي المنفرد بالمرمى، ولكنه سدد كرة قوية أعلى العارضة.

ورد بلباو بأول تهديد له على المرمى خلال اللقاء في الدقيقة التالية بتسديدة من أوير زاجارا، ولكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بثبات.

وسدد توريس من خارج المنطقة في الدقيقة 21 ولكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، فيما صوب ميكيل أروتي لاعب بلباو من على حدود المنطقة بعدها بدقيقتين، لتمر الكرة دون خطورة على المرمى.

وبمرور الوقت، اكتسب لاعبو بلباو الثقة، وسدد نيكو سيرانو من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 28، وأمسك تير شتيجن بالكرة على يمين مرماه، قبل أن يرسل آداما تراوري كرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 31، مرت من أمام أوباميانج.

وأضاع فيران توريس فرصة محققة لافتتاح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 32، فمن انطلاقة رائعة من تراوري انهاها بتمريرة إلى جافي الذي مررها إلى توريس على يسار منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية أبعدها أوناي سيمون، حارس مرمى بلباو، من يمين مرماه.

كثف برشلونة هجماته قبل نهاية الشوط الأول من أجل خطف الهدف الأول، حتى تحقق له ما أراد عن طريق أوباميانج في الدقيقة 37.

ومن ركلة ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وقابلها جيرارد بيكيه بضربة رأس، وتعود الكرى من العارضة ليتابعها أوباميانج بشكل رائع بتسديدة سكنت يسار المرمى، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة 1 / صفر على بلباو.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات من لاعبي بلباو لإدراك هدف التعادل، ولكن قابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي برشلونة، ليرد توريس بتسديدة من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 51 ارتطمت بمدافع بلباو ومرت إلى ركلة ركنية من جهة اليسار لم تستغل.

وأضاع سيرخيو بوسكيتس فرصة مضاعفة النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 60، فمن كرة عريضة أرضية من آداما ترواري من جهة اليمين أبعدها دفاع بلباو على حدود منطقة الجزاء قابلها بوسكيتس بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر فيران توريس فرصة محققة في الدقيقة 64، عندما استغل خطأ دفاعيا من لاعبي بلباو، ليجد نفسه في موقف انفراد تام بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليتصدى أوناي للكرة بنجاح.

وشدد برشلونة من هجماته بمرور الوقت بحثا عن هدف ثان، ليحقق مراده في النهاية عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 73، حيث مر بشكل رائع من يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى.

وكاد ديمبلي أن يضيف هدفا آخر لبرشلونة في الدقيقة 77، عندما سدد من يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة علت العارضة بقليل، ليواصل بعدها الفريق الكتالوني سيطرته على مجريات الأمور.

وعلى عكس سير اللعب، سدد إينياكي وليامز من على حدود المنطقة في الدقيقة 85، لكن تير شتيجن كان له بالمرصاد، قبل أن يأتي رد برشلونة في الدقيقة 90 بهدف عن طريق لو دي يونج.

وتابع دي يونج تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق ديمبلي، ليسدد ضربة رأس وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لتسكن الكرة الشباك.

وواصل ديمبلي تألقه بعدما صنع الهدف الرابع لبرشلونة لممفيس ديباي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، حيث أرسل كرة عرضية من جهة اليمين، ليقابلها المهاجم الهولندي، الذي ابتعد عن المرمى بخطوات، بتسديدة مباشرة ليسكن الكرة في الشباك، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز برشلونة 4 / صفر على بلباو.

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