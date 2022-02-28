00
إكسبو 2020 دبي اليوم

مشاهد تكشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على كرة القدم

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

ردود أفعال غاضبة سيطرت على الوسط الرياضي بسبب ما خلقته الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم تقتصر توابعها على المستوى السياسي فقط بل وصل تأثيرها إلى الملاعب الرياضية.

- إيقاف النشاط الرياضي في أوكرانيا بشكل كامل، وإصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا بسحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا ونقله إلى باريس.

- قرر "يويفا" عدم خوض منتخبي روسيا وأوكرانيا أو أي من أندية الدولتين مبارياتهم على أرضهم مع نقلها إلى ملاعب محايدة.

- ناشد 14 لاعباً برازيلياً بصفوف شاختار دونيستك ودينامو كييف الأوكرانيين، مسؤولي بلادهم لإنقاذهم وعودتهم إلى موطنهم خلال فيديو جمعهم مع عائلتهم.

- رفع لاعبو برشلونة ونابولي لافتة قبل مباراتهما في الدوري الأوروبي مكتوبا عليها Stop War "أوقفوا الحرب".

-احتفل مالينوفسكي لاعب أتالانتا بهدفه في أولمبياكوس بالدوري الأوروبي، برسالة على قميصه مكتوب عليها No War In Ukraine "لا للحرب في أوكرانيا".

- قرر مسؤولو مانشستر يونايتد فسخ تعاقد النادي مع شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" كونها الراعي الرسمي للفريق.

- أعلن نادي شالكه الألماني سحب اسم وشعار راعيه الرئيسي شركة النفط الروسية الرائدة "غازبروم" من قمصانه.

- دعم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ قرار اتحاد كرة القدم بلاده، الذي أكد عدم خوض مباراته مع روسيا في الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022.

- أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي تخليه عن رعاية النادي بعدما تسببت الخلافات الروسية والأوكرانية في التدقيق على منصبه كمالك للنادي الإنجليزي.

- طالب نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم مشاركة روسيا في كأس العالم 2022، واستبعاد المنتخب الروسي من المنافسات العالمية حتى حل الأزمة السياسية مع أوكرانيا.

 

طباعة Email
↑ أعلى