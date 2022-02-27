ويمبلي ينتفض ضد الحرب في نهائي كأس كاراباو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أظهر مشجعو ليفربول وتشيلسي، دعمًا كبيرًا لأوكرانيا من خلال اللافتات، والتصفيق قبل المباراة في ويمبلي، قبل نهائي كأس كاراباو.

وصوت جماهير ليفربول بصوت رائع وهم يرددون نشيد النادي "لن تسير وحدك أبدًا" خلال دقيقة من التصفيق، بينما كان علم أوكرانيا على شاشة ويمبلي مع رسالة "كرة القدم تقف معًا".

ووصل جماهير الفريقين حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى المباراة النهائية، وهم يحملون رسائل تضامن أو أعلام أوكرانية في عرض مذهل للدعم قبل المباراة.

والتقط لاعبو ومدربا ليفربول وتشيلسي، صورة مسبقًا بينما وضع القادة إكليلًا من الزهور بألوان أوكرانية أمامهم لإظهار دعمهم بشكل أكبر.

وتم تزيين ويمبلي بلافتات وأعلام مخصصة مع رسائل لأوكرانيا، وربما كان أكثر الإشادة المؤثرة، هو الغناء من جماهير ليفربول، الذين رددوا نشيدهم بينما كان علم أوكرانيا معروضًا خلال الدقائق التي سبقت المباراة.

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