هجوم بالحجارة على حافلة اللاعبين يتسبب بتأجيل مباراة (فيديو)

المصدر: دبي- مجد عبدالله

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أُلغيت إحدى أهم مباريات كرة القدم في البرازيل قبل دقائق فقط من انطلاقها يوم السبت، بعد إصابة عدد من لاعبي نادي غريميو، على خلفية تعرض الحافلة التي كانت تقلهم إلى ملعب المباراة لهجوم بالحجارة من قبل مشجعي الفريق المنافس إنترناسيونال، بحسب ما ذكرت «ديلي ميل».

وتعرف المباراة بين الفريقين الرئيسيين لمدينة بورتو أليجري البرازيلية، بقمة «غرينال»، لكن فريق غريميو انسحب من المباراة، بعد أن هشمت الحجارة نوافذ الحافلة، وألحقت أذى باللاعبين.

ونشر غريميو فيديو أثناء تعرض الحافلة للهجوم، الذي وصفه بالـ«جبان» وصوراً للاعبه ماتياس بياسانتي، وهو يُنقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف،

كما نشر صوراً لزجاج الحافلة المحطم، بالإضافة إلى بعض الحجارة، التي استخدمها المهاجمون.

وقال غريميو «بعد الهجوم الجبان، الذي تعرض له فريقنا، أبلغنا اتحاد كرة القدم بقرارنا عدم خوض مباراة قمة غرينال».

وأضاف «بالإضافة إلى الخلل الفني وغياب الأجواء الرياضية بسبب هذا العمل اللا أخلاقي، فإن قرار غريميو يُظهر أيضاً رفضنا لجميع أنواع العنف».

بدوره، أكد نادي إنترناسيونال أنه يرفض العنف مشيراً إلى أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم.

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