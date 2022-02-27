تشيلسي يدعو الى "الصلاة من أجل السلام"

المصدر: أ ف ب

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دعا تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الأحد الى "الصلاة من أجل السلام" في أوكرانيا من دون أن يأتي على ذكر روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين، وذلك غداة قرار مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بتسليم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

وفي بيان التنحي الصادر السبت عن تشيلسي، نقل النادي اللندني عن مالكه قوله "خلال قرابة 20 عاماً من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائماً أنظر إلى دوري بصفتي حارساً للنادي الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم، بالإضافة الى البناء للمستقبل ولعب دور إيجابي في مجتمعاتنا".

وتابع "لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزماً بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشيلسي"، خاتماً "أعتقد أنهم حالياً في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

وتأتي هذه الخطوة كإجراء من الملياردير الذي تسلّم ملكية تشيلسي في العام 2003، لحماية النادي اللندني في ظل عقوبات بريطانية محتملة على نافذين روس مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

وكما كانت الحال في بيان أبراموفيتش، لم يأت تشيلسي الأحد على ذكر النزاع أو روسيا وبوتين، واكتفى في بيانه المكون من 24 كلمة فقط بالقول "الوضع في أوكرانيا مروع ومحزن جداً. أفكار نادي تشلسي مع الجميع في أوكرانيا. الجميع في النادي يصلي من أجل السلام".

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