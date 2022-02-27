التشيك وبولندا والسويد يرفضون لقاء منتخب روسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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انضمت التشيك إلى بولندا والسويد، في الإصرار على عدم مواجهة روسيا في مباراة فاصلة محتملة لكأس العالم 2022 الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، ضغوطاً متزايدة لطرد روسيا من المباريات الفاصلة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تلعب جمهورية التشيك مع السويد في 24 مارس المقبل، حيث تناضل من أجل مكانها في المونديال المقبل، حسب ما أشارت صحيفة "الديلي ميل".

ومن المقرر بعد ذلك أن يواجه الفائز في تلك المباراة، الفائز من مباراة روسيا مع بولندا، لتحديد من يشارك في كأس العالم المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليزا: "لن نخوض ملحق المونديال، وهذا هو القرار الصحيح الوحيد"، فيما غرد الاتحاد التشيكي للكرة على حسابه الرسمي في "تويتر": "من غير الممكن اللعب ضد المنتخب الروسي".

وغردوا أيضاً: "اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد التشيكي، والموظفون ولاعبو المنتخب، على أنه من غير الممكن اللعب ضد المنتخب الروسي في الوضع الحالي، ولا حتى في الملعب المحايد، وكلنا نريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن".

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