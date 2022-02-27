صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة اليوم

المصدر: البيان

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تقام مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بين فريق ليفربول وتشيلسي، التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ( الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات) . ويقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم فريقه الريدز.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة الفريقين في نهائي كأس كاراباو، موسم 2021/22.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو تافاريس، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرناندو دياز، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: ماركوس ألونسو، نجولو كانتي، جورجينيو.

خط الهجوم: كاي هافرتز، ماسون مونت، كريستيان بوليسيتش

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