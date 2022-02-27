صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة اليوم
تقام مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بين فريق ليفربول وتشيلسي، التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ( الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات) . ويقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم فريقه الريدز.
ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة الفريقين في نهائي كأس كاراباو، موسم 2021/22.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي
حارس المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، ألكساندر أرنولد.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو تافاريس، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، فرناندو دياز، ساديو ماني.
تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول
حارس المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن.
خط الوسط: ماركوس ألونسو، نجولو كانتي، جورجينيو.
خط الهجوم: كاي هافرتز، ماسون مونت، كريستيان بوليسيتش