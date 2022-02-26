أبراموفيتش يتخلى عن إدارة تشلسي إلى مجلس أمناء النادي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشلسي الإنجليزي، السبت أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره أبطال أوروبا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني عن لسان أبراموفيتش "لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشلسي".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة.

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