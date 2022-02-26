حضور مكثف لجماهير الوداد المغربي أمام الزمالك

المصدر: البيان

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يشهد ملعب المركب الرياضي «محمد الخامس» بالدار البيضاء حضوراً جماهيرياً مكثفاً لجمهور الوداد المغربي في مباراته أمام الزمالك.

جاء هذا العدد الكبير من الحضور لمؤازرة الوداد في لقائه المهم أمام الزمالك، لا سيما أنه يعتبر الحضور الأول للجماهير في الملاعب المغربية منذ عامين تقريباً، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام مباراة الوداد المغربي والزمالك الساعة 11 مساءً اليوم السبت بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على الصعود للدور التالي من البطولة القارية، حيث يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليه الزمالك بنقطتين، بينما يتصدر ترتيب المجموعة بترو أتليتكو الأنغولي برصيد 7 نقاط.

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