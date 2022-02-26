دوري أبطال أفريقيا.. بترو أتلتيكو يهزم ساجرادا ويبتعد بالصدارة

المصدر: البيان

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حقق بترو أتلتيكو الأنجولي فوزه على مواطنه ساجرادا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بترو أتلتيكو الوحيد بالمباراة اللاعب تياجو أزولاو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد بترو أتلتيكو إلى 7 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي، فيما يأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم الزمالك ثالثاً برصيد نقطتين، وأخيراً ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

وخاض بترو أتليتكو 3 مباريات حتى الآن، فاز في مباراتين منهم وتعادل في لقاء وحيد، بينما خاض الوداد مواجهتين فاز في واحدة وخسر الأخرى، ولعب الزمالك مواجهتين أيضاً تعادل فيهما، بينما لعب ساجرادا 3 مباريات خسر مباراتين منهم وتعادل مباراة وحيدة.

الجدير بالذكر أن الوداد سيستضيف الزمالك على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الساعة 11 مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي، ويحتاج الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على الصعود للدور التالي من البطولة القارية

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