إريكسن.. أزمة أسقطته لكنها لم تسلبه الإرادة (فيديو)

المصدر: دبي_ مجد عبدالله

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ثمانية أشهر مضت على سقوطه المفجع على أرضية الملعب في بطولة اليورو 2020، لكنه اليوم عاد مفعماً بروح عالية ليغالب قسوة التجربة المريرة ويكسرها بقلب لم يعرف اليأس طريقاً إليه، لم يجلس مستكيناً لمرضه الذي ظنه كثيرون أنه سيجبره على الاعتزال، بل كان أقوى من كل الظروف الصعبة.

بعد 259 يوماً من سقوطه مغشياً عليه وتوقف قلبه لدقائق، يرجع الدنماركي كريستيان إريكسن إلى الملاعب من جديد نافضاً غبار الأزمة القلبية التي أسقطته لكنها لم تسلبه الإرادة والإصرار، ليجسد بهذه العودة المعنى الحقيقي للعزيمة الصلبة، ويؤكد أن الإرادة إذا ما اقترنت بالأمل فلن يكون هناك مستحيل أو هزيمة.

الدقيقة 52 من لقاء برينتفورد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تكن كغيرها من الدقائق حين دخل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً المستطيل الأخضر، لتستقبله الجماهير استقبال الأبطال، بتصفيق حار، وصيحات حماسية، ومشاعر ملأى بالحب والود.

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