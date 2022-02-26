ثنائية هاري كين وسون تدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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واصل ثنائي توتنهام الإنجليزي هاري كين وسون هيونج مين، تألقه مع فريقه بعدما شارك في فوز توتنهام على ليدز برباعية نظيفة، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام، بينما أضاف سون الهدف الرابع للسبيرز مستغلاً تمريرة كين، ليصبح الثنائي مساهماً معاً في 37 هدفاً بتاريخ مشاركاتهما بالدوري الإنجليزي، ويحطم الرقم المسجل باسم ثنائي تشيلسي السابق فرانك لامبارد وديديه دروجبا، الذي اشترك في 36 هدفاً.

وتمكن الثنائى هاري كين وسون أن يصبح أفضل ثنائي هجومي في تاريخ الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يعكس تألقهما المُلفت مع توتنهام الذي يحتل حالياً المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليغ، برصيد 42 نقطة.

وسجل سون هيونج 9 أهداف مع توتنهام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما أحرز زميله هاري كين 8 أهداف في المسابقة ذاتها، فيما يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 19 هدفاً، ويأتي بعده في الوصافة زميله في الريدز دييجو جوتا برصيد 12 هدفاً.

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