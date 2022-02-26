توخيل: وضع أبراموفيتش "مقلق" لتشيلسي

المصدر: ا ف ب

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أقر مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي توماس توخيل ان وضع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش "مقلق" لفريقه منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت السلطات البريطانية عدة عقوبات تستهدف المصالح الروسية فيما طلب نائب عن حزب العمال الخميس الحكومة بوضع اليد على أملاك أبراموفيتش الذي لا تستهدفه تلك الاجراءات.

وقال المدرب الألماني لتشيلسي الجمعة لصحافيين "لا يمكننا التظاهر بأنها ليست مشكلة. الوضع رهيب بشكل عام بالنسبة لي ولطاقمي ولكل الناس في كوبهام (مركز تدريب تشيلسي) للاعبين".

تابع توخيل الذي يلاقي فريقه الاحد ليفربول في نهائي كأس الرابطة "لم يتوقع أحد هذا الأمر. وكما قلت، هذا الأمر يؤثر على معنوياتنا وحماستنا في مقاربة النهائي".

أضاف توخيل الذي قاد تشيلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي "هناك الكثير من الشكوك حول وضع نادينا والوضع في المملكة المتحدة لدرجة أن تعليقي لن يكون له أي معنى".

وطالب توخيل السماح للاعبيه أن "يركزوا على الرياضة وعدم الانخراط في السياسة". ختم "كل هذا يجلب الكثير من عدم اليقين لجميع الأشخاص والعائلات المنخرطة راهناً أكثر منا. أفكارنا معهم وهذا هو الأهم".

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