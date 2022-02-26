نجم تشيلسي السابق: صلاح لاعب استثنائي

المصدر: البيان

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أشاد نجم تشيلسي السابق بات نيفين، بأداء الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأكد بات نيفين في حواره مع صحيفة كيكر الألمانية أن صلاح يعتبر من أفضل لاعبي العالم ويعد لاعبا استثنائياً، مشدداً على رغبته في التواجد بملعب آنفيلد لمشاهدة صلاح الذي أظهر مستوى فني مميزاً رفقة الريدز خلال هذا الموسم، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله أهم لاعبي ليفربول في الوقت الحالي.

وتابع بات نيفين تصريحاته، قائلاً: "بالطبع لابد من الدفع بمحمد صلاح في البداية أمام تشيلسي إنه لاعب استثنائي، تعتقد أنه لا يستطيع تحطيم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف ولكنه يفعل ذلك".

وأضاف: "إذا لم نكن نعيش في عصر كريستيانو وميسي لكنا نتحدث عن صلاح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وكان صلاح سجل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أحرزها خلال 24 مباراة خاضها، ليتصدر بها قائمة هدافي البطولة حتى الآن، فيما سجل النجم المصري 27 هدفاً في 31 مباراة خاضها بمختلف المسابقات رفقة الريدز هذا الموسم.

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