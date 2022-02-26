في "دوري الإيثار".. الأنتر يرفض هدية ميلان ويشرع باب الصدرة لنابولي

المصدر: أ ف ب

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بعد رفض ميلان مرة أخرى تعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بسقوطه أمس الجمعة في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أودينيزي، تاركا الفرصة لجاره اللدود لاعتلاء، الصدارة، آثر انتر ميلان على نفسه، وشرع الباب مجددًا أمام نابولي لخطفها.

وتعثر إنتر مرة أخرى وخرج من مباراته ضد مضيفه جنوى أمس الجمعة متعادلا من دون أهداف.

وبات في رصيد الروسونيري 57 نقطة على بعد نقطتين من إنتر وثلاث من نابولي الذي سيأمل هذه المرة انتزاع الصدارة بفارق الاهداف، رغم صعوبة المهمة على أرض لاتسيو الاحد.

إلا أن إنتر يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسَيه اللذين يتواجهان في المرحلة المقبلة في مباراة ستصب في صالح حامل اللقب.

4 مباريات من دون فوز لإنتر

وكان إنتر الشهر الحالي وهو في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكنه دخل في دوامة منذ خسارته الدربي أمام ميلان 1-2 في المرحلة الرابعة والعشرين، إذ تعادل بعدها مع منافسه الآخر على اللقب نابولي 1-1 ثم خسر أمام ساسوولو، إضافة الى سقوطه على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال ما جعل حظوظه بمواصلة حلمه بلقب أول في المسابقة منذ 2010 شبه معدومة.

ورغم أن فريق المدرب سيموني إنزاغي تلقى دفعة بعودة لاعب الوسط المؤثر جدًا الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن لقاء ساسوولو بسبب الإيقاف، إلا أن الفريق تابع مسلسل الفرص المهدرة.

وقاد خط الهجوم البوسني إدين دجيكو فيما عاد أيضًا الهولندي دمفريز الى التشكيلة الاساسية.

وجاءت بداية المباراة سريعة وأتيحت فرصة أولى لإنتر عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي سدد كرة من منتصف المنطقة مرت قريبة جدًا من القائم (6)، قبل أن يرد الايسلندي ألبرت غودموندسون في المقلب الآخر بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة تابعها أيضًا مرت على بعد سنتمترات من القائم (7).

وحاول بعدها دجيكو الذي بدأ بدلا من الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي أهدر العديد من الفرص في مباراة ساسوولو، برأسية ساقطة التقطها الحارس سالفاتوري سيريغو (14).

وكاد أن يخطف جنوى هدف التقدم عندما افتك الكرة من خصمه أمام منطقته وسدد مانولو بورتانوفا كرة قوية تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش بيد واحدة بعد أن كان في وضعية غير متوازنة (28).

ورغم أن النيراتسوري هيمن استحواذًا بعد أن أنهى الشوط الاول بنسبة 75 في المئة، إلا أنه لم يشكل خطورة كبرى رغم وصوله مرات عدة الى داخل المنطقة.

وبعد ربع ساعة أول من دون فرص تذكر في الشوط الثاني، أتيحت أبرز فرصة لإنتر في اللقاء عندما ارتدت رأسية المدافع دانيلو دامبروزيو إثر ركنية من العارضة (62).

ودفع بعدها إنزاغي بمارتينيس والتشيلي أرتورو فيدال بدلا من مواطن الاخير ألكسيس سانشيس وتشالهان أوغلو، إلا أن سيطرة إنتر لم تترجم الى فرص بعد تصدي الحارس لتسديدة من الارجنتيني (79)، وإبعاد المدافع النروجي ليو أوستيغارد بطريقة رائعة لكرة أخرى من المهاجم كانت في طريقها الى المرمى (90).

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