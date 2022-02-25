روسيا تستأنف على قرار نقل نهائي دوري الأبطال خارج أراضيها

المصدر: (د ب أ)

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تقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم باستئناف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على قرار الأخير الخاص بنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من موسكو إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسب ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان من المقرر أن يقام نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال في ملعب سانت بطرسبرج بموسكو، ولكن بسبب الأحداث السياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا تقرر نقل المباراة إلى استاد دو فرانس بباريس.

واستأنف الاتحاد الروسي كذلك على قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تمثل في عدم إقامة مباريات لروسيا وأوكرانيا وأي من الأندية التابعة لهما على ملاعبهما ونقلها هذه المباريات إلى ملاعب محايدة.

وكانت اتحادات كرة القدم لدول بولندا والسويد والتشيك، أصدرت بيانا موحداً أمس الخميس طلبت فيه نقل مباريات تصفيات كأس العالم من روسيا.

وتلعب بولندا الشهر المقبل مع روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من لقاء التشيك والسويد، فيما يلتقي منتخب أوكرانيا مع اسكتلندا بنفس المنافسات، ويلعب المتأهل مع الفائز من مواجهة ويلز والنمسا، من أجل تحديد المنتخب الصاعد مباشرة لنهائيات المونديال

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