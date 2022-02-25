"يويفا" يقرر إقامة مباريات روسيا وأوكرانيا على أرض محايدة

المصدر: البيان

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أصدر اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرارا بعدم إقامة مباريات تتبع مسابقاته في دولتي روسيا وأوكرانيا.

وقال "يويفا" عبر موقعه الرسمي أن منتخبا روسيا وأوكرانيا وكذلك أندية الدولتين، سيخوضون المباريات المقرر لها على أراضيهم في ملاعب محايدة خارج البلدين، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت اتحادات كرة القدم لدول بولندا والسويد والتشيك، أصدرت بيانا موحداً أمس الخميس طلبت فيه نقل مباريات تصفيات كأس العالم من روسيا.

وتلعب بولندا الشهر المقبل مع روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من لقاء التشيك والسويد، فيما يلتقي منتخب أوكرانيا مع اسكتلندا بنفس المنافسات، ويلعب المتأهل مع الفائز من مواجهة ويلز والنمسا، من أجل تحديد المنتخب الصاعد مباشرة لنهائيات المونديال.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر صباح اليوم الخميس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، إلى ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، بدلاً من مدينة سان بطرسبرج الروسية.

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