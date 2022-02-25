قبل مواجهة الوداد المغربي.. كارتيرون: أتمنى البقاء في الزمالك

المصدر: البيان

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأبيض أمام الوداد المغربي ستكون صعبة خاصة بعد قرار حضور الجماهير.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد صباح اليوم بالمغرب: "شرف أنك تلعب في دوري الأبطال مثل هذه المباريات تمثل نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة".

وواصل: "أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعم للزمالك أيضاً فالكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم وسيصب ذلك في مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذى يفجر طاقات اللاعبين".

وأضاف: "الوداد من الفرق القوية وبرغم موقفه المشابه للزمالك، فمن الطبيعي أن يكون منافس صعب وقوي، عندما تتولى مسئولية فريق بحجم الزمالك، فأنك لابد أن تصبر وتتحمل الضغوطات، وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الفريق".

واختتم كارتيرون تصريحاته، قائلاً: "تم إعداد اللاعبين نفسياً بشكل جيد وتجهيزهم ذهنياً للقاء، فالجانب النفسي في مثل هذه المواجهات يكون له دوراً كبيراً، وسيرى الجميع النتيجة مثلما كان الوضع أمام اتليتكو والتأخر بهدفين، وبين الشوطين قمت بعملي والجميع رأى ذلك".

يذكر أن الوداد المغربي سيستضيف الزمالك غداً السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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