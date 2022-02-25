جالاتا سراي يصطدم ببرشلونة.. تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: البيان

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أسفرت نتيجة قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة عن مواجهات قوية، وذلك عقب نهاية مباريات مرحلة خروج المغلوب مساء أمس الخميس.

ويستعرض "البيان الرياضي" النتائج الكاملة للقرعة وموعد مباراتي الذهاب والإياب:

رينجرز الأسكتلندي x ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتنج براجا البرتغالي x موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي x ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني x وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة x جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني x سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني x إينتراخت فرانكفورت الألماني

موعد مباراتي الذهاب والعودة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يوم 17 من الشهر ذاته، وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتصدرة لمجموعتها في دور المجموعات من المسابقة.

- الفرق المتأهلة من مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي هي:

برشلونة الإسباني، إشبيلية الإسباني، أتالانتا الإيطالي، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي، برشلونة الإسباني، ريال بيتيس الإسباني، رينجرز الأسكتلندي، سبورتنج براجا البرتغالي.

- الفرق المتأهلة أصحاب الصدارة للمجموعات الثمانية من الدوري الأوروبي هي:

ليون الفرنسي، موناكو الفرنسي، سبارتاك موسكو الروسي، إينتراخت فرانكفورت الألماني، جالاتا سراي التركي، ريد ستار بلجراد الصربي، باير ليفركوزن الألماني، وست هام يونايتد الإنجليزي.

- موعد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، يومي 7 و14 إبريل المقبل.

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