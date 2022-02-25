فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلاً من روسيا

المصدر: أ ف ب

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، بسبب الأحداث السياسية الراهنة، على أن يقام اللقاء بالعاصمة الفرنسية باريس.



وتقرر أن يستضيف اللقاء ملعب دو فرانس الذي يقع في ضاحية باريس، وذلك يوم 28 مايو المقبل.



الجدير بالذكر أن ملعب دو فرانس كان استضاف من قبل نهائي نسخة 2006 الذي أقيم آنَذاك بين برشلونة وأرسنال، وتمكن وقتها الفريق الكتالوني من الفوز بنتيجة 2-1 وحقق لقبة الثاني لهذه البطولة.



وكان "يويفا" عقد اجتماع طارئ خلال الساعات الماضية، من أجل تقييم الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن نهائي دوري الأبطال، قبل أن يقرر تجريد روسيا من استضافة هذا الحدث.

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