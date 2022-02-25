ديربي السودان ومهمة سهلة لقطبي إيطاليا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

المصدر: البيان

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تقام اليوم الجمعة 25 فبراير، عدد من المباريات الهامة بالعديد من الدوريات منها الخمسة الكبرى حول العالم، وكذلك تبداً جولة جديدة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقدم "البيان الرياضي" المواعيد الكاملة لمباريات اليوم.

تقام اليوم ثلاث مواجهات بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أبرزها ديربي السودان بين المريخ والهلال.

المريخ والهلال، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

أمازولو ووفاق سطيف، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الرجاء وحوريا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم مباريات الجولة 27 من البريميرليغ بمواجهة وحيدة بين ساوثهامبتون ونورويتش سيتي على ملعب سانت ماري، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تبدأ اليوم الجولة 26 من منافسات الليغا بمباراة وحيدة بين ليفانتي وإلتشي على ملعب سويداد دي فالنسيا، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع على بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض قطبي ميلان منافسات الجولة 27 من منافسات الدوري الإيطالي بمواجهتين سهلتين أمام أودينيزي وجنوى.

ميلان وأودينيزي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

إنتر ميلان وجنوى، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع على القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تنطلق اليوم الجولة 26 من منافسات الدوري الفرنسي بمباراة وحيدة بين مونبلييه ورين على ملعب دي لا موسون، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع على بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

تنطلق اليوم مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الألماني، وتلعب مباراة وحيدة بين هوفنهايم وشتوتجارت على ملعب راين نيكر آرينا، الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع علىsky sports football uk.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

تبدأ اليوم منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري المغربي بمبارايتين، أهمهما لقاء الفتح الرباطي ضد أولمبيك أسفي، الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على القناة الرياضية المغربية.

شباب المحمدية وسريع وادي زم، الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع على القناة الرياضية المغربية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق اليوم الجولة 11 من الدوري المصري بمباراة وحيدة بين فيوتشر والمقاولون العرب على ملعب السلام الدولي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

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