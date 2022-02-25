أرسنال يدخل بقوة في الصراع على بطاقة دوري الأبطال بفوز مثير على ولفرهامبتون

المصدر: أ ف ب

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دخل أرسنال بقوة الصراع على بطاقة التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب لكن المستحق على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وارتقى أرسنال الى المركز الخامس برصيد 43 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد لكنه لعب مباراتين أقل من الأخير.

وكان أرسنال انتزع الفوز أيضا في ملعب ولفرهامبتون قبل ثلاثة اسابيع بهدف نظيف، لكنه وجد نفسه متخلفا على ملعب الإمارات بهدف للمهاجم الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ الذي استغل خطأ للمدافع البرازيلي غابريال في إعادة الكرة الى حارس مرماه ارون رامسدايل فراوغ الاخير وسدد في المرمى الخالي بعد مرور 10 دقائق.

وضغط ارسنال بعد الهدف لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم في الشوط الاول.

ورمى ارسنال بكل ثقله في الشوط الثاني، وبعد أن أضاع البديل البرتغالي نيتو فرصة سهلة للضيوف، ووقف حارس مرمى ولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا سدا منيعا امام المحاولات المتكررة لاصحاب الارض، عجز الاخير عندما ادرك البديل العاجي نيكولا بيبي التعادل اثر هجمة منسقة (82).

وواصل ارسنال ضغطه ونجح في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في حسم النتيجة في صالحه عندما وصلت الكرة الى المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت من بيبي داخل المنطقة فسددها ارتطمت بالمدافع المغربي رومان سايس وخدعت الحارس سا لتستقر في شباكه وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

وقال لاكازيت "أنا سعيد بالطريقة الذي تحقق فيها الفوز. كنا نهدف الى الفوز لكي نعزز مركزنا بين فرق المقدمة".

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