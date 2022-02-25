برشلونة يحسم قمته مع نابولي ويبلغ ثمن نهائي "يوروباليغ" وخروج دورتموند

المصدر: أ ف ب

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حجز برشلونة الإسباني بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بعدما حسم قمته مع مضيفه نابولي في صالحه وبنتيجة كبيرة 4-2 أمس الخميس في إياب ملحق أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والثاني في دور المجموعات ليوروبا ليغ.

على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، عوض برشلونة الفرص الكبيرة التي أهدرها مهاجموه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 وخصوصا في شوطها الثاني وهز شباك النادي الجنوبي أربع مرات بينها ثلاث في الشوط الأول.

وأبقى النادي الكاتالوني على أماله في المسابقة الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا.

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر هجمة مرتدة منسقة عقب ركلة ركنية لاصحاب الارض فمرر الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الكرة الى أداما تراوريه في منتصف الملعب فانطلق ومررها الى جوردي ألبا المنطلق دون مراقبة من الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه زاحفة على يمين الحارس أليكس ميريت (9).

وأضاف لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ميريت (13).

وحصل المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن على ركلة جزاء اثر عرقلته من حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن بعد تمريرة خلف الدفاع من القائد لورنتسو إنسينيي فانبرى لها الأخير قوية بيمناه على يمين تير شتيغن (23).

وعزز جيرارد بيكيه تقدم النادي الكاتالوني بتسجيله الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من جوفاني دي لورنتسو بعد تمريرة لألبا فهيأها لنفسه وسددها بيسراه ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك (45).

ووجه أوباميانغ الضربة القاضية للفريق الجنوبي عندما سجل الهدف الرابع بتسديدة قوية بيمناه اثر تمريرة من تراوريه (59).

وهو الهدف الرابع بألوان برشلونة منذ انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعد ثلاثيته في مرمى فالنسيا (4-1) في الدوري الأحد الماضي.

وقلص البديل ماتيو بوليتانو الفارق بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة (87).

وهو الفوز الثاني لبرشلونة على نابولي في أربع مواجهات بينهما بعد الأول في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 3-1 في كامب نو بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في 25 شباط/فبراير 2020.

خروج دورتموند

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند في قلب الطاولة على مضيفه رينجرز الاسكتلندي الذي ألحق به خسارة مذلة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ذهابا 2-4، واكتفى بالتعادل 2-2 ايابا في غلاسكو ليخرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الثانية بعد خيبة أمله في الأولى دوري الأبطال بحلوله ثالثا خلف أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ البرتغالي.

وخاض دورتموند المباراة في غياب مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند لعدم جاهرتيه بعد تعافيه مؤخرا من اصابة عضلية.

وكان رينجرز البادئ بالتسجيل عبر الانكليزي جيمس ترافيرنيير من ركلة جزاء (22)، لكن دورتموند رد بهدفين لمواطنه الأخير الواعد جود بيلينغهام (31) والهولندي دونيل مالين (42).

وأدرك ترافينيير التعادل لأصحاب الأرض مستغلا تمريرة عرضية للنيجيري كالفين باسي فشل قطب الدفاع المخضرم ماتس هوملس في تشتيتها فتابعها الإنكليزي من مسافة قريبة داخل المرمى (57).

وحجز ريال بيتيس الإسباني بطاقته بتعادله السلبي مع ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي بعدما كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 3-2.

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