تصرف نادر.. لاعب يطالب الحكم بإلغاء هدف له في "الكونفرنس ليغ"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حدث نادر في ملاعب كرة القدم، طلب أحد لاعبي نادي قره باغ الأذربيجاني اليوم الخميس حكم مباراة فريقه ضد مرسيليا الفرنسي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم بإلغاء هدف سجل لأنه استعمل يده.

وكان الفريق الاذربيجاني خسر ذهابا أمام مرسيليا 1-3 ومتخلفا في مطلع مباراة الذهاب في باكو بهدف للسنغالي باب غي (12).

وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل لاعب قره باغ السنغالي ابراهيما وادجي هدفا واضحا بيده احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا لا سيما في ظل عدم وجود تقنية الحكم المساعد "في اي ار" في هذه المسابقة.

وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.

واستكملت المباراة بعد أن توقفت قرابة عشر دقائق بسبب هذه الحادثة.

وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما اذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. انه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز