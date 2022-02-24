بولندا والسويد والتشيك ترفض خوض تصفيات كأس العالم في روسيا

المصدر: رويترز

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طالبت اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك لكرة القدم اليوم الخميس بحرمان روسيا من استضافة مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد غزو أوكرانيا.

وتستعد روسيا لاستضافة بولندا في قبل نهائي محلق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس، وإذا تقدم منتخبها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي يوم 29 من نفس الشهر.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك "تعبر اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك عن موقفها الحازم من مباريات التصفيات ولا يجب أن تلعب على الأراضي الروسية.

"يترتب على التصعيد العسكري الذي نلاحظه عواقب خطيرة وسلامة أقل لمنتخباتنا الوطنية ووفودنا الرسمية".

وطالب الثلاثي الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) بتدخل فوري وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات.

وقال الفيفا إنه يراقب الموقف وسيعلن عن التطورات بشأن التصفيات في الوقت المناسب.

وقال كارل-إيريك نيلسون رئيس الاتحاد السويدي لرويترز اليوم الخميس إن خوض التصفيات في روسيا أمر "لا يمكن تصوره".

وأضاف "كما يبدو الآن لا توجد رغبة بالتأكيد في لعب مباراة لكرة القدم في روسيا".

ومن المقرر أن تستضيف روسيا أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام ودعا اليويفا إلى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية غدا الجمعة لنقل المباراة من مدينة سان بطرسبرج.

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