رسمياً.. السويد وبولندا والتشيك لن تلعب في روسيا

المصدر: البيان

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أعلنت اتحادات كرة القدم في السويد وبولندا والتشيك، اليوم الخميس، رفضها خوض مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في روسيا،.

وأكدت الاتحادات في بيان مشترك رفضها السفر الشهر المقبل إلى روسيا لخوض هذه المواجهات، يأتي ذلك بعدما طلب الاتحاد البولندي من الاتحاد الدولي ، توضيح الأمور بخصوص مباراة بولندا أمام روسيا التي من المقرر إقامتها شهر مارس المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وقال كارل نيلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم خلال تصريحاته لوكالة "رويترز" أنه من غير المنطقي التفكير في خوض أي مباراة بروسيا خاصة أن الأمر يتعارض مع الوضع الذي تعيشه البلاد خلال الوقت الحالي.

وتابع: "الشعور الوحيد الذي يسيطر علينا بعد علمنا بخبر الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّه لا يجب التفكير في خوض مباراة في روسيا بعد أسابيع قليلة، المسألة لا تبدو مقبولة".

وتابع: "الأحداث التي وقعت لا تترك لدينا أي رغبة في اللعب بروسيا، لا أعتقد أن كرة القدم هي أهم ما يفكر فيه الأوكرانيون حالياً هناك أشياء أخرى أهم، ولهذا لا أعتقد أنّه سيكون من المنطقي خوض مباراة على الأراضي الروسية".

وكان الاتحاد الدولي حدد يوم 24 مارس لإقامة مباراة السويد مع التشيك في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، وفي حال التأهل فإن المباراة الفاصلة ستكون يوم 29 من الشهر ذاته أمام الفائز من لقاء روسيا وبولندا، على أن تقام المباراة في موسكو.

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