مطالبات اوروبية بعدم إقامة مباريات لتصفيات كأس العالم في روسيا

المصدر: أ ف ب

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طالبت اتحادات كرة القدم في بولندا والسويد وتشيكيا الخميس في بيان مشترك نقل مباريات مقررة لها في روسيا ضمن الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 المقررة في مارس وسط "التصعيد العسكري" الروسي في اوكرانيا.

وجاء في البيان أن هذه الاتحادات "لا تعتزم السفر الى روسيا" في 24 و29 مارس لخوض مباريات الملحق مطالبا الاتحادين الدولي (فيفا) والاوروبي (ويفا) "القيام برد فعل سريع وتقديم الحلول البديلة" في ما يتعلق بمكان اقامة هذه المباريات.

وأوقعت القرعة بولندا والسويد وتشيكيا في المسار الثاني مع روسيا، حيث تستضيف الأخيرة الأولى في نصف النهائي، على أن تلاقي في حال فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي.

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