لاعبون برازيليون يناشدون بلادهم لإنقاذهم بسبب الأحداث السياسية مع روسيا.. (فيديو)

المصدر: البيان

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ناشد 14 لاعباً برازيلياً من فريقي شاختار دونيتسك ودينامو كييف الأوكرانيين، المسؤولين في دولتهم لمساعدتهم وإخراجهم من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

ونشر صحفي برازيلي يدعى "أرثور كويزادا" فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر خلاله 14 لاعباً برازيليا يلعبون بفرق أوكرانية، يطالبون من خلاله بلادهم التدخل لإنقاذهم بعد تدهور الاوضاع الامنية في البلاد أثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويضم فريق شاختار 13 لاعباً برازيلياً، بينما يتواجد لاعب واحد فقط من المجموعة التي ظهرت في الفيديو بفريق دينامو.

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