رسمياً.. إيقاف الدوري الأوكراني

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الدوري الأوكراني، إيقاف مسابقة الدوري المحلي، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد أثر الهجوم الروسي.

وانتهت منافسات 18 جولة بالدوري الأوكراني خلال الأيام الماضية، حيث يتصدر شاختار دونيتسك ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن دينامو كييف الذي يتواجد في الوصافة.

وأصدرت رابطة الدوري الأوكراني بيانا رسمياً، عبر موقعها الإلكتروني خلال الساعات الماضية، أكدت خلاله أنه تقرر إيقاف منافسات الدوري بسبب الأحداث الأمنية الحالية.

وأكد البيان أن قرار إيقاف بطولة الدوري الأوكراني، جاء بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد من قبل الحكومة الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

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