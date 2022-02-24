اجتماع طارئ بالاتحاد الأوروبي بسبب نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقد اجتماع طارئ غداً الجمعة، من أجل تقييم الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته 28 مايو المقبل بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، تطورات الأحداث السياسية التي قد تؤثر بشكل سلبي على فكرة إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية في وقت سابق إلى أن ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، يعتبر الأقرب لاستضافة المباراة حال تم نقلها من روسيا بشكل رسمي بسبب الأحداث السياسية مع أوكرانيا.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي من قبل أنهم يراقبون الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تواصلهم المستمر مع المنظمات والحكومات المختلفة لتقييم الوضع بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية نُقل من مدينة اسطنبول إلى بورتو، قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد المباراة، وكان السبب وقتها هو وضع تركيا ضمن قائمة الدول الحمراء للسفر بسبب فيروس كورونا.

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