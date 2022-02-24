14 هدفاً يفصلون صلاح عن لقب الهداف التاريخي لليفربول

المصدر: البيان

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واصل النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تألقه الكبير وتحطيم الأرقام القياسية مع الريدز سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء وصنع هدف آخر خلال مواجهة ليفربول أمس الأربعاء أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي انتهت بستة أهداف نظيفة لصالح الريدز، باللقاء المؤجل من الجولة 19 بالبريميرليج.

وجاء هدفي صلاح في ليدز يونايتد لينفرد الأسطورة المصري بصدارة الهدافين هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه دييجو جوتا صاحب الـ 12 هدفاً، ولم تتوقف نجاحات صلاح عند إحراز الأهداف، ولكنه أيضاً يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال هذا الموسم برصيد 10 تمريرات.

ووصلت إجمالي مساهمات صلاح بالدوري الإنجليزي إلى 160 مساهمة، متخطياً النجم الإيفواري ديديه دروجبا صاحب الـ 159، ليصبح صلاح هو أكثر لاعب إفريقي مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي.

ماذا يحتاج صلاح ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي أو لليفربول؟

يسعى "مو" لمواصلة تألقه مع ليفربول من أجل تحطيم جميع الأرقام القياسية وهو ما أكده خلال تصريحات سابقة.

ويعتبر ألان شيرر نجم نادي نيوكاسل يونايتد السابق، هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفاً سجلهم في 144 مباراة، بينما سجل محمد صلاح 116 هدفاً في 182 مباراة، إذاً فيحتاج صلاح لتسجيل 144 هدفاً آخر ليصبح الهداف التاريخي للبريميرليج، فيما يحتل نجم ليفربول السابق روبي فاولر صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 128 هدفاً أحرزهم خلال 266 مباراة، ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 14 هدفاً لتخطي رقم فاولر، لاسيما أن النجم المصري سجل حتى الآن 114 هدفاً في البريميرليج مع الريدز، بعدما خاض 169 مباراة مع الفريق الأحمر.

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