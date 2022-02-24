بعد هدفي صلاح في ليدز يونايتد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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ابتعد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خطوة جديدة بعد تسجيل ثنائية في شباك ليدز يونايتد.

وخلال مباراة ليفربول وليدزالأربعاء سجل محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء، عزز بهما صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

رفع النجم المصري بهذين الهدفين رصيده إلى 19 هدفا في المسابقة هذا الموسم، عزز بها مكانه في المركز الأول بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في شباك ليدز إلى 7 أهداف، سجلها خلال 4 مواجهات له للفريق على مدار موسميه الأخيرين اللذين عاد فيها إلى البريميرليج بعد غياب طويل.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع ما لا يقل عن مثلها هذا الموسم في البريميرليج، وهو ما يحققه للمرة الثالثة في المسابقة، وذلك بتسجيله 19 هدفا وصناعة 10 أخرى.



جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفا

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

هيونج سون مين - توتنهام - 9 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

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