هنا التاريخ هنا الحاضر.. صلاح تاسع هدافي ليفربول التاريخيين بـ 152 هدفاً (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحسم الدولي المصري محمد صلاح المركز التاسع في ترتيب الهدافين التاريخيين في الريدز، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول من مباراته أمام ليدز.

سجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (هدفين)، في الدقيقتين 15و 30 على التوالي.

تفوق محمد صلاح في الشوط الأول وأظهر صورة رائعة بعدما استطاع أن يساهم في أهداف ليفربول الثلاثة بواقع تسجيل هدفين وصناعة الثالث لجويل ماتيب.

وكتب ليفربول: "هُنا التاريخ، هُنا الحاضر، هُنا صلاح.. أسطورة ليفربول الحية يُواصل تحطيم الأرقام، بـ 152 هدفًا.. الملك المصري محمد صلاح يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز