اليونايتد يتعادل مع أتليتيكو من تسديدة واحدة وبنفيكا وأياكس يؤجلان الحسم للقاء الإياب

المصدر: وكالات

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هزّ البديل الشاب أنطوني إلانغا الشباك قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبدا يونايتد مفككا مرة أخرى وافتقر للإبداع وحاصره أتليتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح صاحب الأرض التسجيل بضربة رأس رائعة من جواو فيلكس من تمريرة رينان لودي العرضية.

وأتيحت العديد من الفرص لأتليتيكو لتعزيز تفوقه ورد إطار المرمى كرتين للفريق الإسباني الذي عوقب على لحظة من عدم التركيز عندما فقد الكرة لصالح برونو فرنانديز قبل عشر دقائق من النهاية.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة إلى إلانغا البالغ عمره 19 عاما الذي هز الشباك من التسديدة الوحيدة ليونايتد على المرمى في المباراة بأكملها.

وفي المباراة الأخري التي جرت أمس خيم كذلك التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 18، لكن بنفيكا تعادل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان هيلر، مهاجم أياكس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وسرعان ما صحح هيلر خطأه، بعدما أعاد أياكس للتقدم مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 29، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة القارية، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز بنفيكا هدف التعادل عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 72، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الهولندية أمستردام في 16 مارس المقبل، حيث بات يتعين على كلا الفريقين الفوز في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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