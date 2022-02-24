السنغال تفتتح ملعباً عالمياً بعد المجد القاري

المصدر: (السنغال - أ ف ب)

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افتتحت السنغال، المتوجة أخيراً بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ملعباً بمعايير دولية، أمس، في ديامنياديو، على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة دكار. وانتقل ألوف السنغاليين بالحافلات أو في القطار، لحضور افتتاح الملعب، الذي يتسع لخمسين ألف متفرّج، وحمل اسم الرئيس الراحل للبلاد عبد الله واد. وأعلن الرئيس الحالي، ماكي سال، خلال حفل افتتاح الملعب، أن اختيار اسم واد جاء «تكريماً لمسيرته».

وافتتح الملعب أمس، بحضور رؤساء دول عدة، بينهم التركي رجب طيب أردوغان، الرواندي بول كاغاميه، ورئيس ليبيريا نجم كرة القدم السابق جورج وياه. وكان رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السويسري جاني إنفانتينو، بين الحاضرين.

وسيكون الاستحقاق الأول للملعب في 29 مارس المقبل، عندما تلعب السنغال مع مصر في إياب الملحق الأفريقي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، في إعادة لمواجهتهما في نهائي أمم أفريقيا الأخير، والذي حسمه «أسود التيرانغا»، محرزين اللقب القاري الأول في تاريخهم.

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