من الرجل الذي يجاور ساديو ماني في الصورة الشهيرة؟

المصدر: وكالات

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انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنكليزي، ساديو ماني، مع رجل دين قيل إنه والده.

وحظي المنشور بآلاف التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث جاء في التعليقات المرافقة للصورة، "لاعب منتخب السنغال ساديو ماني رفقة والده الذي كان يعمل مؤذناً".

وتُظهر الصورة ساديو ماني، المتوج بكأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده السنغال قبل أسبوعين، وهو إلى جانب رجل يعتمر عمامة حمراء ويرتدي ما يبدو أنها عباءة تقليديّة.

لكن خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة فرانس برس، قالت إن الادعاء غير صحيح وأن الرجل الذي يظهر بجانب ماني ليس والده، بل رجل دين ومعارض سياسي معروف.

وحصدت المنشورات مئات المشاركات وآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، لاسيما بعد اختيار ماني كأفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا بعد أن قاد السنغال للتويج بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخها.

وقال صحافيو مكتب دكار بوكالة فرانس برس إن الرجل الظاهر في الصورة يُدعى منصور سي جميل، وهو شيخ صوفي ينتمي للطريقة التيجانيّة المنتشرة على نطاق واسع في السنغال، علاوة على كونه نائب معارض.

ويُعرف عن منصور سي جميل، إضافة إلى خلفيّته الإسلاميّة، إطلاعه الواسع على الفكر اليساري والماركسي تحديداً، واستخدام مصطلحاته في نقاشاته السياسيّة، وهو يتقن اللغتين العربيّة والفرنسيّة.

ولم تستطع الأوساط المقرّبة من ساديو ماني إفادة مراسلي فرانس برس حول ملابسات التقاط هذه الصورة، لكن "من الشائع في السنغال التقاط صور مع مسؤولين دينيين".

وحول ما جاء في المنشور من أن والد ساديو ماني كان مؤذنا، قال أحد أقاربه لوكالة فرانس برس "هو ينتمي بالفعل لعائلة فيها الكثير من علماء الدين" من دون أن ينفي أو يؤكّد التفاصيل التي أوردها المنشور.

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